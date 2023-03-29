歷經12年，北市首創社區老幼共融「萬和兒童暨社區共好服務中心」，29日熱鬧開幕，不少里民都很期待，場館除了有樂齡、體健設施，還有共讀區、社區廚房等，讓兒童及長者都能舒適使用，台北市長蔣萬安表示，北市第三個兒童服務中心在國順里誕生，打造老幼共融場域，盼未來成為指標示範區，推廣到北市各區域。

北市「萬和兒童暨社區共好服務中心」29日熱鬧開幕，邀請小朋友上台表演。（張芷瑜攝）

北市社會局表示，歷經12年，大同區的萬和兒童暨社區共好服務中心於去年底竣工，今年3月完成裝修並於29日開幕，共融中心一樓設置體健設施、共讀區；二樓規畫社區廚房、多媒體視聽室、共享課輔教室及兒童遊戲區等空間，之後會規畫老幼共學課程，打造兒童及長者都可使用的舒適空間。

蔣萬安表示，北市1996年有2座兒童服務中心，但第三間一直沒下文，睽違27年後，第三個兒童服務中心在國順里誕生，這空間是都更回饋場地，希望未來長輩來這不只可上課、共讀，還能跟孩子交流學習，打造老幼共融場域，未來也能成為指標示範區，推廣到北市各區域。

社會局長姚淑文表示，此場域盼孩子跟長者一起運用，長者能從自身經驗出發，教導孩子學習，除提供兒童特色課程，服務兒童及其家庭外，也規畫代間共學共融互動方案，讓長者活躍老化，達到世代共學共榮效果。

萬和兒童暨社區共好服務中心二樓規畫社區廚房、多媒體視聽室、共享課輔教室及兒童遊戲區等空間。（北市社會局提供／張芷瑜台北傳真）

場館經營團隊中華牧人關懷協會理事長李毅夫表示，會針對六大主題設計課程，包含學齡前、學齡孩子、長輩、代間、親子等，除了長輩有體適能樂齡課程，因為大同區文史豐富，還想透過在地耆老、繪本、微電影等方式，讓孩子跟長輩共同交流，傳承美食文化及特色，並善用館內的小廚房，以料理活動增進彼此感情。

國順里長陳穎慧指出，盼老人家能樂活，在身體還能動時，養成健康生活習慣，希望開設課程讓長者獲得知識，孩子也能一起學習，或講故事交流，讓長輩感覺被需要，很多里民都很期待開幕，希望空間能被善用。

住在附近的民眾陳太太表示，場館環境很適合祖孫跟長者共用，之前社區有國慶活動中心，但要長期租借或有課程才能使用，這裡設施齊全，有無障礙空間、洗手間、飲水機等，之後開設課程會想來參加；民眾陳奶奶也說，這個新場館舒適又有現代感，能有場地讓老人家共學、團聚交流，感覺很溫馨。