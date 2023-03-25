南投梅子節，將於4月1日在信義鄉農會梅子夢工廠登場。（廖志晃攝）

南投梅子節，信義鄉農會推出各種梅餐美食。（廖志晃攝）

冠軍名廚古信維（左），每周主持「古老師ㄟ鮮煮食」，縣府祕書長洪瑞智（中），盛讚不已。（廖志晃攝）

南投梅子節今年以《春分一簍梅》為主題，4月1日登場至5月14日，每周六下午2點，在信義鄉農會梅子夢工廠，舉辦手作青梅體驗，還有梅子特色餐點免費品嘗；縣府祕書長洪瑞智表示，今年因雨量不足，梅子大小不一，但不影響品質，請民眾多選購。

南投梅子節《春分一簍梅》啟動，由洪瑞智主持，縣議員林儒暘、南投縣農會總幹事曾明瑞、信義鄉農會總幹事何建中及常務監事黃志輝等人都共襄盛舉。

洪瑞智指出，梅子是縣內重要經濟作物，縣府每年在青梅的盛產期，透過一系列活動帶給全國民眾各種梅子產品及手作體驗；4月1日「南投梅子節─春分一簍梅」在信義鄉農會梅子夢工廠開幕，請民眾到南投賞梅、品梅及製梅，活動期間由縣農會帶領信義鄉、水里鄉、國姓鄉及仁愛鄉農會，辦理青梅食農教育推廣，把南投的梅子滋味，帶給全國民眾，也歡迎有興趣的民眾洽詢相關資訊。

曾明瑞指出，今年受到氣候影響欠缺雨水，梅子果實可能比較小，縣農會方面配合縣府政策並加強推廣力道，也會照顧縣內梅農，讓梅子銷往全台各地；何建中說，雖然今年「梅大梅小」，但梅子品質仍是頂級，請民眾安心選購。

4月1日在信義鄉農會梅子夢工廠舉行的《春分一簍梅》開幕，現場有手作脆梅食農教育體驗，預約報名可獲得特色輕食料理品嘗券、米食梅汁豬腳、甘梅地瓜與霜淇淋兌換券各1份，限量200名，額滿為止。

南投梅子節活動期間，每周六下午2點在梅子夢工廠，舉辦手作青梅食農教育體驗，包括脆梅、Q梅及梅醋製作；下午2點半於長老說話伴手禮館，由冠軍名廚古信維主持「古老師ㄟ鮮煮食」，提供免費限量梅子特色餐點給民眾品嘗。