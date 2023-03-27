前總統馬英九訪問大陸行程今（27）日正式拉開序幕。馬英九率訪問團一行搭乘中國國際航空CA196航班，預計在下午4點多抵達上海浦東機場。大陸國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東已抵達機場準備接機。
馬英九一行今晚7點將搭乘G28次高鐵，預計8點抵達南京，車程1小時，列車上會準備簡易西點餐盒。據了解，大陸國台辦主任宋濤將在南京高鐵站接站。
前總統馬英九訪問大陸行程今（27）日正式拉開序幕。馬英九率訪問團一行搭乘中國國際航空CA196航班，預計在下午4點多抵達上海浦東機場。大陸國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東已抵達機場準備接機。
馬英九一行今晚7點將搭乘G28次高鐵，預計8點抵達南京，車程1小時，列車上會準備簡易西點餐盒。據了解，大陸國台辦主任宋濤將在南京高鐵站接站。
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