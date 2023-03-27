標普500指數衡量美國前500大上市公司的股價表現，可說是市場上最受關注的股票指數。紐約證券交易所綜合指數則涵蓋在紐約證券交易所（NYSE）上市的所有股票和外國企業的美國存託憑證（ADR），但不像標普500指數那樣受到關注。

有一個指標專門追蹤這兩個指數的相對表現，被稱之為「標普500與紐約證交所指數比」。這個有些冗長且拗口的指標並沒有常用的簡稱。

目前該比率與2021年12月創下的歷史高點相比，差距已不到5%，這對股市意味著什麼？答案恐怕讓人開心不起來。

該比率在2000年第一季末達到高峰，幾個月後標普500指數開始急速走跌，並持續跌了近兩年半。該比率在2021年12月創下歷史高點後，標普500指數在隔年重跌了近20%。

當這個比率非常高時，標普500指數可能下跌的原因很簡單。該比率的分母反映的是紐約證券交易所綜合指數的表現，其涵蓋的股票數量遠遠超出標普500指數成分股，所以當這個比率達到高點時，便意味著標普500指數成分股的表現明顯優於在紐約證券交易所交易的所有股票，如此出色的表現卻可能存在一個「副作用」，即標普500指數可能已被高估，需要進行修正。

「標普500與紐約證交所指數比」並不是預告美股近期表現恐將黯淡的唯一指標。另一個指標是M2貨幣供應較去年同期萎縮逾2%，在這153年以來僅出現過5次。過去4次發生這種情況時，隨之而來的都是嚴重的經濟衰退。

那麼這時候投資人應該有多遠跑多遠嗎？專家認為未必，因為大多數指標、即使是那些「記錄良好」的指標都有一個最大的問題，就是它們的樣本規模太小，以致於難以根據這些指標做出決策。

另一個問題是，這些指標可能發出錯誤的警報，例如「標普500與紐約證交所指數比」自2019年年中以來一直高於2000年初的水準，但從那時候到2021年底標普500指數飆漲了逾60%。

專家建議，與其試圖解讀市場的「卦象」，投資人最好還是聽從股神「巴菲特」的建議：不要試圖預測市場，應將注意力放在業務的基本面和估值。最重要的是，目光要長遠。做到這些事，就不需要任何指標。