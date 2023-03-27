驚魂5小時！人孔蓋傳呼救聲 男子採海味遭浪打進40米涵洞

「救命啊！」有一對旅客27日下午到基隆市潮境公園遊玩，半路突然聽到路邊的人孔蓋傳出有呼救聲，仔細一看發覺有一名男子不知為何卡在下水道裡，便撥打119通報，基隆市消防局緊急到場，將受困5小時的男子救出，立即將骨折的男子送醫救治。
基隆市消防局表示，下午3時許，接獲民眾報案指出，八斗子潮境公園的下水道，有一名男子受困在涵洞裡，消防局立即出動，到場搶救。
但到了現場後，消防人員發現男子上方的人孔蓋無法開啟，只好由消防人員從海岸的涵洞爬進，好不容易接觸到受困的男子，發現男子的腿部骨折，幾經波折，直到下午5時許，才成功將男子救出，並送醫治療。
據了解，這名受困的66歲郭姓男子，27日中午12時許，到潮境公園的海岸旁撿拾貝類，或許是涵洞週邊比較多貝類，郭男在一時不慎情況下，被大浪打進長達40公尺的涵洞裡，涵洞的直徑不大，郭男又因為意外骨折無法動彈，只好不斷呼救。
郭男的呼救聲，直到下午3時，才被一對正好路過的夫妻聽到，才通報消防協助救援。郭男救出後，腿部骨折且嚴重失溫，基隆市消防局緊急將他送醫治療。
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