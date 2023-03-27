今(27)下午桃園市農業局在楊梅區的某處民宅抓到逃亡18天的狒狒，但經查發現狒狒因遭獵槍打中，傷勢過重死亡，農業局澄清市府工作人員僅配戴麻醉槍，不過現場有一名臨時攜帶槍械的人員，目前已請警方協助調查。對此，一向關注流浪動物議題的藝人邵庭，在粉專為狒狒發聲：「身而為人，我真的很抱歉」，讓粉絲們看得一陣鼻酸。

邵庭27日在臉書發出以「狒狒被死神接走」為主題的迷因圖，可見作者將狒狒擬人化回顧自己的一生說：「我是隻好狒狒嗎？」，死神聽到後則安慰狒狒：「是，而且大家都說…」，緊接著場景切換，狒狒重新回到野外，此時死神吐出一段話：「我們到家囉，你是最自由的」，搭配邵庭的貼文內容「身而為人，我真的很抱歉」來看，深刻呼應狒狒被人打死的沉痛事實。

而稍早槍傷狒狒的兇手已經出爐，犯人聲稱自己是合法獵人，使用的槍枝經合法列管，並提及自己是受到新竹縣政府農業局的廖姓技師電話，因擔心狒狒傷到民眾，才會決定開槍。然而新竹縣政府農業局對此否認，並說狒狒的蹤跡全在桃園，基於屬地主義，並未參與圍捕行動，也未委外執行任務。

邵庭10多年前便開始接觸動保議題，去年桃園狗場爆出照顧不當，導致50隻狗喪命，她曾有感而發接露台灣太多動保蟑螂，打著照顧動物的旗號斂財，因此自己若不認識或不認可資助單位，不會輕易答應公益邀約，舉例來說，邵庭透露曾拒絕某Youtuber團隊提出的「浪浪犬貓公益血庫募資」，因為詳讀合作計劃後，驚覺許多地方不合理，但募資上線後，卻很快募集超過一百萬，讓邵庭感嘆：「這不是童話世界永遠都是幸福與美好，這就是台灣動保，水很深的動保。」