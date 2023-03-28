摩斯漢堡深耕台灣32年，目前全台已有305家直營門市。近年因疫情影響打亂全球供應鏈及運輸通路，安心持續堅持使用在地農漁產，歷年已與各地農會合作推出洋蔥湯、蓮霧蒟蒻，以及夏雪芒果、玉荷包、文旦禮盒等各式商品。

安心表示，決議將食品加工廠設立於農物產豐饒的南台灣屏東，主要考量位置優勢將擁有競爭力的採購價格，既縮短產地製成距離，進一步整合供應鏈，降低碳足跡，更保存食材的新鮮美味，開創多角化商機。

安心指出，屏東食品加工廠規畫有4層樓廠房基地與物流中心，使用自動與半自動倉儲系統，以最新高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，初步規畫魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，將供給全台摩斯漢堡米粄產能。

安心指出，食品廠未來將全面提升食品製程及創新研發技術，可望將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地，並連結產學合作技術培育人才，整合未來3～5年的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展，促進地方經濟發展及就業機會。

安心2022年合併營收創57.25億元新高、年增13.73％，毛利率、營益率回升至25.37％、2.1％，本業營運轉虧為盈。歸屬母公司稅後淨利1.3億元、年增達31.01％，每股盈餘4.02元。董事會決議配息2.6元，已於16日除息交易，惟目前仍處於貼息狀態。