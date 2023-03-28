南投一對高中小情侶分手後，男方仍繼續「勾勾纏」，引起陳姓女同學的父親不爽，夥同女兒的表哥到李姓男同學家理論，怎料男同學口氣不佳，氣到2人「侵門踏戶」出手教訓；法官依成年人故意對少年犯傷害罪，判處陳父有期徒刑4月，又故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處拘役30日，得易科罰金；依犯侵入住宅罪，判處表哥拘役15日，得易科罰金。

據判決書指出，小情侶為同班同學且曾為男女朋友，但因故分手，陳姓女同學的父親因不滿男同學持續聯繫女兒，去年8月19日下午，夥同女兒的表兄一齊前往李姓男同學家，欲找李父談論管教之事。

2人到場後，按門鈴要求男同學出來，但其並未應門，並以不耐煩之口氣回應陳父，氣到2人破壞李家圍籬進入住宅，並拿起放置庭院之內的三輪車往男同學身上砸，又以持三輪車之鐵製手把及徒手等方式，毆打男同學頭部，造成其頭皮撕裂傷、臉部、頭皮、左側肩膀、左側上臂、雙側手肘，右側手部、背部擦傷等傷害。

隨後，陳父又向男同學恫稱：「你要報警也沒關係，我出來見一次打一次，不會把你打死，我要把你打成要死不死」等語，使其心生畏懼，報警處理。

法官審酌2人沒有犯罪之前科紀錄，素行良好；又考量男同學所受傷勢及被陳父亦受有傷勢，2人亦坦承犯行，但未與李父及男同學達成和解或賠償之犯後態度；法官依成年人故意對少年犯傷害罪，判處陳父有期徒刑4月，又故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處拘役30日，得易科罰金；依犯侵入住宅罪，判處表哥拘役15日，得易科罰金。