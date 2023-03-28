一名母親因為孩子罹患小兒麻痺，辭去工作全心照顧孩子30多年，去年81歲父親罹患失智，她將父親從老家接來同住後，身心俱疲體重狂掉，最後決定將父親送到安養院，沒想到親友得知她把老家出租後，不斷罵她不孝，她崩潰說「我也很想做個孝子，但我的能力只能二選一，到底該怎麼做」。

該母親在臉書「匿名公社」發文，她的老大是名腦性麻痺患者，出生後她就辭職照顧對方30多年，長年下來她罹患憂鬱症，去年她的81歲獨居父親罹患失智症，她也把父親接來同住，半年下來狂掉髮、體重掉6公斤，身心科醫師也對她說「人不是萬能的」，要她好好想一想，最後她決定將父親送到安養院。

原PO以為將父親送到安養院後，日子就會變得跟以前一樣，但她卻開始聽見不少親友在指責她把父親送到安養院，甚至還把父親的老家租出去收租金，她崩潰說「我也很想做個孝子，但我的能力只能二選一。到底該怎麼做，才能夠不落人口實」；她說近日才發生84歲母親因病生故，與相依為命身障兒一同餓死的社會新聞，悲痛說「希望那不是我未來的寫照」。

其他網友留言「妳越在意她們口中的妳，就只能是死路一條，與其去管別人怎麼說，倒不如眼不見為淨的好」、「如果有人講你就說，你來顧看看，爸爸送去機構是正確的選擇」、「不要管那些閒言閒語，照顧好自己最重要」、「問心無愧即可」、「照顧生病的人，是最辛苦的」。