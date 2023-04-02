草皮區進行下午茶與回饋。（東勢林管處提供）

森林瑜珈時，老師邀請學員躺下，專注伸展下半身。（東勢林管處提供）

蒐集獨特的自然素材，讓森林作為我們講師，上一堂別出新裁的插花課。（東勢林管處提供）

身為照顧者，時常無法好好關照自己，然而有健康的身心，才能正向影響周遭的人！東勢林管處指出，森林療癒是最簡單且無副作用的身心靈健康促進方式，為讓民眾感受被森林呵護，並透過療癒的過程學習照顧自己，八仙山自然教育中心將於今年4月15日、5月20日及8月26日舉辦三場森林療癒活動，邀請民眾一同來被森林好好照顧。

東勢林管處表示，曾有參與過八仙山自然教育中心森林療癒活動的學員分享，「身為母親與女兒，照顧家人時，很少有機會照顧自己，被森林安心呵護的感覺，很珍貴」。該處特別規劃於春、夏、秋季推出三場森林療癒系列活動。

4月15日「織春ｘ森命之樹」，為透過林業人經營森林的方式來反思如何照護自己的內心；5月20日「初夏ｘ頌缽‧森林瑜珈」帶領民眾在八仙山森林浴步道伸展四肢，透過森林瑜珈與頌缽的聲音沉澱心靈，舒緩平日累積的壓力與情緒；8月26日「秋藝ｘ與森共花」於園區內蒐集獨特的自然素材，上一堂別出新裁的花藝課。

東勢林管處強調，「來去森林旅行吧！」系列活動即日起開放報名，課程早鳥優惠價為1800元／人／每梯次，詳細課程內容及報名方式可查詢「台灣山林悠遊網」，點選「自然教育」分頁八仙山成人活動，或於Facebook搜尋「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」瞭解詳情。