就算有了另一半，適時看A片解放慾望是人之常情。就有一名父親看A片時，發現片中的女主角越看越眼熟，竟是自己親女兒，一問之下才發現，自己始終被矇在鼓裡，母親卻早已知道此事，因此忍不住落淚。

根據《太陽報》報導，美國一名父親在看A片時，發現片中女主角太眼熟，去詢問女兒才知道，原來女兒18歲時就開始在成人俱樂部工作，讀大學沒多久後，便決定休學去當全職女優，甚至在業界頗具知名度，多次拿下有成人奧斯卡之稱的AVN相關獎項。

今年28歲的莎萊(Sarai Minx)對此坦言，從事AV工作最困難的就是如何告知家人，而她只有跟母親提及此事，母親雖不贊成，但也沒有多說什麼。莎萊說，她沒跟父親說，就是覺得對方反應會過激，沒想到父親會從A片中得知此事。莎萊話鋒一轉，諷刺「我知道我爸有許多珍藏，但他無法接受自己女兒在其中」。

莎萊最後說，預估自己還會在AV界待上2年，一滿30歲就會退休，轉行當DJ，而她也正在利用閒暇時間，學習相關技能。