紅襪一壘手達爾貝（Bobby Dalbec）為了開季名單而奮鬥，即使熱身賽表現相當理想，球團還是選擇台灣好手張育成做為最後一席內野替補人選，將在小聯盟3A開始新球季達爾貝對此沒有怨言，因為自己已經竭盡所能打出每一次好球。

達爾貝春訓出賽18場，一共擊出8支長打，包含2支全壘打，OPS值來到0.814，只不過達爾貝近17個打數中只有1支安打，原本高達3成的打擊率也只剩下2成35，回顧春訓狀態，達爾貝自認表現不差，「最後15個打席或許陷入了低潮，但我在壘上依然留有貢獻，努力拚搏，能做的一切我都做了，控制我能控制的部分，其他的不是由我來決定。」

2021年賽季，達爾貝打出生涯最佳進攻表現，2成40打擊率外加25轟，讓他穩坐主戰一壘手，不過去年成績大幅縮水，全壘打數減半，位置遭菜鳥卡瑟斯（Triston Casas）取代，「我認為自己仍是每天固定先發的大聯盟選手，從來沒有一刻不這麼想，不管用什麼方式，我都想幫球隊獲勝，如果被下放是我的角色，我會去接受它，但我知道我能站穩大聯盟。」

達爾貝生涯大多時候站角落內野位置，紅襪球團則期望他開發游擊位置，達爾貝也接下挑戰，「好好打球，繼續做我正在做的事情，我知道我會在小聯盟站游擊，也許二壘、三壘、一壘都會守，但還是希望能在游擊位置獲得機會，這樣會很有趣。」