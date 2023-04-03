巴爾幹國家蒙特內哥羅（Montenegro）舉行總統選舉第2輪投票，現任總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）認敗，並祝賀政壇新星米拉托維奇（Jakov Milatovic）獲勝。

據俄羅斯衛星通訊社援引非政府組織「監測和研究中心」（CEMI）從99.2％的投票站觀察員處獲得的數據，米拉托維奇獲得了60％的選票，朱卡諾維奇則獲得了40％的選票。非政府組織民主過渡中心（CDT）根據從100％投票站觀察員處的數據報告稱，米拉托維奇的支持率為58.9％，朱卡諾維奇的支持率為41.1％。

朱卡諾維奇在選舉總部發表聲明，「蒙特內哥羅總統選舉已結束，蒙特內哥羅做出了自己的選擇。我尊重這一選擇，祝賀米拉托維奇在總統選舉中獲得的信任，祝願他成為一名成功的總統。」

據法新社早前引述分析人說法，米拉托維奇的贏面頗大，因為當地民眾早就受夠了61歲朱卡諾維奇和其所屬的社會主義者民主黨（DPS）長達數十年的腐敗政府。「歐洲現在運動（Europe Now）」領袖、36歲的米拉托維奇曾任該國的經濟發展部長，他支持蒙特內哥羅加入歐盟，也提倡蒙特內哥羅和塞爾維亞之間維持更密切的關係。