美國聯邦參議院民主黨和共和黨領袖今天口徑一致，譴責俄羅斯以從事間諜活動為由起訴美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich），並要求立即釋放他。

法新社報導，格什科維奇遭到逮捕，被視為莫斯科嚴重升高對媒體打壓的程度，同時這樣的情形出現，正值莫斯科與華府間的關係因俄羅斯侵略烏克蘭而日漸緊張。

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在罕見的聯合聲明中指出：「我們強烈譴責錯誤將美國公民暨華爾街日報（Wall Street Journal）記者格什科維奇拘留，要求立即將這位國際知名和受人尊敬的獨立記者釋放。」

俄羅斯媒體報導，莫斯科今天以格什科維奇為美國從事間諜活動為由正式起訴他，但格什科維奇、所屬媒體和美國政府均強烈否認。美國總統拜登也呼籲將格什科維奇釋放。

此外，舒默和麥康奈重申「譴責俄羅斯政府持續試圖恐嚇、打壓和懲罰獨立記者及民間社會的聲音」。（譯者：徐睿承）1120408