一名洪姓男子在台中某間養生館擔任按摩師，先前替一名女子A調整骨盆時，誆稱要進行「催經」按摩，藉機把A女脫到剩內褲，以手點壓A女的乳頭等方式，強制猥褻得逞。案經上訴，台中高分院撤銷原判決，依強制猥褻罪，處洪男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，洪姓男子在台中一處民俗保健館及養生館擔任按摩師，先前替一名A女實施全身指壓按摩及調整骨盆位置時，洪男佯稱可以替A女實施催經按摩，實際上卻提出不合理要求，藉機把A女脫至剩內褲，按摩A女的腹部、胸部淋巴，甚至還以手點壓A女的乳頭。

當A女質問為何需要點壓乳頭時，洪男謊稱可以使人體分泌催情激素，幫助催經等胡話，縱使A女明確表示「不喜歡」、「不舒服」等語，洪男仍繼續觸摸A女，以此方式強制猥褻得逞。事後A女不甘受辱報警處理，洪男則遭到地檢署起訴。

法院審理時，洪男稱自己經過A女同意才進行服務，當時有向A女表示，若按摩胸部、乳頭及乳頭周圍的淋巴，經期會比較準確，A女聞言後表明願意嘗試，若他真的違反A女意願進行按摩，那A女為何按摩結束後未立刻報警，還傳訊息稱自己很開心、100分、very good等語。

但法官勘驗A女的證詞，發現A女對於當日與洪男相約的細節陳述一清二楚，未有抽象或誇大情節，且證述始終如一，在檢方進行交互詰問時，A女也未見猶豫與態度反覆等情形，再者，A女在案發近1年庭審時，憶及當時如何遭猥褻，仍數度哽咽，呈現無法言語的狀態，故採信A女說詞，認定洪男的確做出強制猥褻犯行。一審依強制猥褻罪，判處洪男有期徒刑10月，案經上訴，台中高分院撤銷原判，改判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬。可上訴。