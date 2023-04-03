許多人都會透過交友軟體尋找另一半或是約炮，不過一位男子近日配對時發現，有位自稱17歲的少女「瑟瑟」竟在自介表明「我缺錢…」，讓他擔心可能是援交資訊，不禁公開呼籲民眾守法。不過許多網友指出，這種女生上交友軟體只是找乾爹無條件捐錢，沒有其他不法意圖。

原PO在Dcard發文表示，自己最近無聊上交友軟體進行配對，沒想到遇到一位17歲台中少女「瑟瑟」，自稱身高153.1矮矮的、髮型短髮及肩咩咩頭、體型肉肉的，仔細一看自我介紹，瑟瑟聲稱「我缺錢…盡量台中的哥哥」，讓原PO懷疑是援交資訊，因此忍不住勸世，「孩子如果妳真的17歲，需要錢有很多方法，希望不要這樣，看到這個的各位也請尊重一下法律」。

對此，許多網友紛紛回應，「矮矮的…肉肉的…這樣還有行情？」、「仙人跳居多哦」、「有金錢交易的，滿16、雙方同意也犯法哦….以前看過被搞過的，還要觸法還要賠和解金」、「詐騙吧」、「又是一個蝦妹」、「約出來叫她寫作業就不違法了呀」。

另外還有過來人分享，「你想去哪裡了，她是要無條件捐款，送錢犯法嗎？我遇到過找我幫她墊罰金還有iPhone的錢，罰金的部分是她朋友圍毆一個大人，自己也多踹了幾腳，然後繳不出來要被關，沒有然後，那個交友軟體是以前很夯的蜜蜂，我一直不掏錢，她就解除好友了，她在到處加人要錢」、「是你想多了，這種人單純找乾爹捐錢而已」。

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