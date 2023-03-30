總統蔡英文下週將在美國加州會晤眾議院議長麥卡錫，麥卡錫將成為在美國領土上會晤台灣領袖的最高級別美國官員。拜登當局正準備因應中國猛烈抨擊，印太司令部提高戒備。

「華盛頓郵報」報導，中國的反應可能是嚴厲反對或制裁麥卡錫（Kevin McCarthy）等美國官員，甚至可能是展現軍事力量，比照或超越去年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，以戲劇性方式試射飛彈的規模。

據一名高階政府官員表示，美國情報界評估，北京當局可能認為蔡英文會晤麥卡錫的挑釁程度，不如她在台北接見裴洛西，因此可能不會這麼具有侵略性。與華郵其他受訪者一樣，這名高階官員因事涉敏感，不願透露姓名。

不過，現實情況是，政府官員並不清楚北京當局將如何因應蔡英文過境美國。有專家表示，這種不確定性凸顯了局勢動盪不定。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天表示：「這次過境符合我們與台灣長期非官方的關係，也符合美國的一個中國政策。」

柯比還說：「（中國）沒有理由以任何方式做出嚴厲或過度的反應…這是司空見慣的事，蔡英文總統已6度過境美國，其他台灣總統也曾過境美國，這沒什麼特別的。」

不過，位階僅次於總統與副總統的眾議院議長，過去從未在美國會晤台灣的總統，這件事激怒了中國官員。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天告訴記者：「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」

朱鳳蓮說，麥卡錫與蔡英文的會面「嚴重違反一個中國原則，損害中國主權和領土完整」。她要求美國官員不要與蔡英文會晤，美國「不要安排蔡英文過境訪問」。

美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發言人芮恩茲（Kyle Raines）表示，印太司令部聯合情報行動中心（JIOC）前一次處在高度戒備狀態，正是裴洛西訪台時。

印太司令部官員在得知蔡英文可能前往美國後，便訂定了類似的因應計畫。芮恩茲說：「我們隨時做好準備，根據需求進行調整。」