被視為泰國經濟成長主要推手的出口，2月年減4.7%，路透社彙整的預估值為減少6.9%，元月則是下滑4.5%。同時，進口年增1.1%，預期為增加2.1%，故2月貿易逆差達11.1億美元。
泰國政府也預測，今年前6個月的出口恐將還會下滑，下半年希望能看見反彈。因此，2023年還是維持1%至2%出口成長目標。泰國2月時對美國出口年減9.5%，對東南亞下降5.8%。此外，泰國對中國出口也年減7.9%。
泰國政府30日表示，基於全球經濟成長趨緩，泰國出口已連續5個月下滑，但2月降幅較預期來得小，同時也預估，2023上半年出口將進一步減少。
被視為泰國經濟成長主要推手的出口，2月年減4.7%，路透社彙整的預估值為減少6.9%，元月則是下滑4.5%。同時，進口年增1.1%，預期為增加2.1%，故2月貿易逆差達11.1億美元。
泰國政府也預測，今年前6個月的出口恐將還會下滑，下半年希望能看見反彈。因此，2023年還是維持1%至2%出口成長目標。泰國2月時對美國出口年減9.5%，對東南亞下降5.8%。此外，泰國對中國出口也年減7.9%。
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