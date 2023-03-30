被視為泰國經濟成長主要推手的出口，2月年減4.7%，路透社彙整的預估值為減少6.9%，元月則是下滑4.5%。同時，進口年增1.1%，預期為增加2.1%，故2月貿易逆差達11.1億美元。

泰國政府也預測，今年前6個月的出口恐將還會下滑，下半年希望能看見反彈。因此，2023年還是維持1%至2%出口成長目標。泰國2月時對美國出口年減9.5%，對東南亞下降5.8%。此外，泰國對中國出口也年減7.9%。