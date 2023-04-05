台南市政府成立平民安葬專戶，接受各界善心人士捐款，讓居住於台南市的低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者透過區公所申請補助，協助處理喪葬事宜，自2011年至2023年2月底止，已經幫助9420位市民，補助金額達1億1872萬3000元。

市府指出，受到人口結構老化及新冠肺炎疫情影響，平民安葬補助申請件數，近年來都維持在1000件以上；經統計，2019年1145件、2020年1340件、2021年1279件、2022年1275件，顯示台南市各角落仍有許多要幫助的人。

市府表示，自平民安葬專戶成立以來，受到各界踴躍響應，感謝全台百餘家公司行號、慈善團體及善心人士，長期不間斷地慷慨捐助，成為南市弱勢家庭最有力的支持。

市長黃偉哲也認為，生老病死是人生必經的過程，市府成立平民安葬專戶，目的是幫助弱勢家庭在承受失去親友的傷痛時，喪葬費用上能夠獲得來自各方的雪中送炭，共同幫助處理親人的身後事。他也呼籲企業及各方善心人士響應捐款不間斷，確保平民安葬專戶的長期運作，共同幫助經濟弱勢及孤苦無依的獨老，完成人生最後的篇章。

市府說，為讓平民安葬專戶能夠持續助人，仍須仰賴各界持續捐助，目前平民安葬専戶的捐款方式有：信用卡線上刷卡、信用卡定期定額、實體／網路ATM／網路銀行轉帳、銀行／郵局臨櫃匯款及現金捐款等。