迎接兒童節5天連假，公館自來水園區照常營業不休園，4月1日至5日12歲以下兒童，以及1名陪同大人，都可享免費入園優惠，北水處表示，此次邀人氣幼兒讀物主角「小行星樂樂」化身3米高玩偶，供民眾合影，拍照上傳還能抽好禮，邀親子同樂。

北水處表示，今年自來水園區再度邀人氣幼兒讀物主角「小行星樂樂」，化身3米高充氣玩偶，伴隨百年古蹟自來水博物館迎賓，供民眾合影，上傳FB粉絲團還可抽蠟筆、玩偶等好禮。

北水處也說，此次首度規畫「親子閱讀角」空間，博物館內也會定時放映「跟樂樂探險去－自來水篇」影片，提供舒適環境及優良讀物試閱，讓入園參觀的孩童與家長們親子共讀、輕鬆學習。

北水處說明，4月1日至4月5日12歲以下兒童憑身分證明或北市歡樂地圖QR CODE即可免費入園，1名陪同大人也可享免門票優惠，透過兒童節聯合活動，傳遞自來水相關知識，連假期間園區內也仍有自來水博物館、觀音山蓄水池的定時導覽，親子一同出遊還能寓教於樂。