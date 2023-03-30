今年3月美國醫學期刊有研究報告指，大腸直腸癌在55歲以下年輕族群的病例數近年明顯大增。由於大腸直腸癌屬於最容易預防的癌症之一，早期發現有助治療，專家提出六種有助降低罹患腸癌的注意事項，呼籲民眾要把握機會保護自身健康。

美國癌症醫學會期刊《臨床醫生癌症雜誌》（CA: A Cancer Journal for Clinicians）今年3月刊登一篇最新研究報告，自1990年中期以來，美國55歲以下大腸直腸癌病例逐年以1%至2%的速度持續增加，1995年在所有大腸直腸癌患者占比11%，到了2019年已高達20%，而且很多病例確診時已屬晚期。

研究報告第一作者是公衛學者、美國癌症學會監測研究學資深主任席格爾（Rebecca Siegel）。她接受美國媒體《健康》（Health）訪問時指出，65歲以上年齡層的大腸直腸癌發生率與死亡率已有改善，但相對年輕的病例迅速增加。縱然年齡、家族史、特定遺傳病徵或慢性病仍屬無法改變的因素，腸癌仍屬於最易預防的癌症之一，在日常六大面向落實預防，任何人都能有效降低腸癌發生風險。

一、固定篩檢

席格爾說，這是降低罹患腸癌風險最有效的方法。倘若自知屬於風險族群，她建議從45歲開始就要篩檢。很多患者在篩檢時於結腸或直腸揪出癌變前息肉或不正常增生組織，可以即時予以切除，以免演變成侵入性的癌症。

二、掌握家族病史

美國科羅拉多大學癌症中心（University of Colorado Cancer Centre）全州癌症篩檢計畫的主任多耶（Andrea Dwyer）建議，倘若家族成員已有多人罹癌（不限腸癌），不妨考慮接受基因檢測。如果罹患大腸直腸癌或有癌變前息肉的家人是自己的父母、手足、子女，罹患腸癌機率也會增加，開始篩檢的年齡也許要比一般風險族群再提早10年，而且家人之間最好不要避諱這些話題。

三、限制紅肉與加工肉品攝取

紅肉與加工肉品（如漢堡、熱狗、香腸）與腸癌風險增加有關，有些研究評估恐致腸癌發生率增2到3成。多耶說，這不代表永遠不能吃這類肉品，但平時攝取肉類應多選白肉，如雞、魚、豬，油炸食物也要少吃。美國普羅維登斯聖約翰醫院（Providence Saint John's Health Center）腫瘤外科醫師畢契克（Anton Bilchik）說，有證據顯示，攝取天然纖維含量高的食物，如新鮮蔬果、堅果、豆類、全榖，也有助降低腸癌風險。

四、避免菸酒

眾所周知吸菸是肺癌致病因子，身體其他部位癌症也與吸菸有關，包括腸癌。香菸煙霧毒性會傷害、改變細胞DNA而引發癌症，也會弱化免疫系統導致難以殺死癌細胞；腸道菌相會因吸菸而有變化，增加消化道癌症發生率。女性吸菸者好發部位以右側結腸居多，男性吸菸者則是左側結腸。喝酒也會拉高腸癌發生機率，中、重度嗜酒者腸癌發生率是不喝酒者的1.2倍至1.5倍。

五、維持健康體重

肥胖人士罹癌機率偏高，患腸癌機率是非肥胖者的1.3倍。BMI在30以上就算肥胖。肥胖會讓身體變成適合癌細胞發展的環境，例如長期發炎，還有胰島素濃度、類胰島素生長因子數值、性荷爾蒙濃度偏高。

六、規律運動

運動與降低多種癌症發生率有關，包括腸癌。世衛組織建議每星期要從事至少2.5小時中度身體運動或1.25小時高強度運動，這有助於降低癌症風險約7%，尤其乳癌與腸癌。運動好處很多，可抑制腫瘤生長、提升免疫機能、降低氧化壓力（oxidative stress）、修復受損細胞。除了抑制發炎，運動也能加速食物在消化系統移動速度，藉此減少身體與潛在致癌物的接觸，達到降低腸癌發生率目的。