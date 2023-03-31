4名嫌犯當時就是將被害人銬在狗籠旁凌虐。（警方提供）

警方在現場查扣的西瓜刀、球棒等物證。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

新北市新莊警分局29日逮補自稱竹聯幫明仁會成員的23歲陳姓男子及其3名同夥，陳男涉嫌以償還債務為由，誘騙蕭姓債主至家中凌虐，強逼簽下和解書並洗劫財物，蕭男及陪同前往的林姓友人遭囚禁狗籠24小時後才獲釋，警方獲報後循線追查，將涉案4人全數逮補到案，依強盜、妨害自由、傷害、毒品的罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，自稱竹聯幫明仁會成員的陳嫌，過去曾向蕭姓被害人借貸5萬元，但卻遲遲不肯還錢，本月11日凌晨，他謊稱要清償債務，誘騙蕭男至其家中取款，蕭男雖帶著林姓友人陪同前往，但一進門就被陳嫌以及同夥陳男、劉男及游女控制行動，眾人用手銬將2人銬在狗籠旁，不但對蕭男一陣毒打，還威脅若不簽具和解書，就要囚禁狗籠內，隨後又將2人身上的現金6800元、金戒指2枚、郵局提款卡等財物洗劫一空。

2人被銬在狗籠24小時才獲釋，蕭男遭毆造成頭部、背部、兩隻大腿等多處鈍傷、右手還有燒燙傷。2人報案後，警方隨即成立專案小組展開調查，29日當天持拘票、搜索票至新莊天祥街一處民宅查緝陳嫌等4人，警方攻堅破門後喝令所有人趴在地上，4嫌只能狼狽聽命就逮，囂張氣焰全無。

警方在現場查扣西瓜刀6支、球棒1支、鐵棍1支、塑膠棍1支、手銬一副、安非他命吸食器、殘渣袋等證物，並將4人全數帶回警局偵訊，訊後依強盜、妨害自由、傷害、毒品等罪嫌送辦。

新莊警分局長周振安強調，為打擊不法幫派組織、維護社會治安，保障人民生命及財產安全，針對暴力討債、恐嚇取財等不法犯罪集團，警方絕對威力掃蕩，刨除到底，並向上溯源，強力斬斷黑幫金源，以展捍衛治安之決心。

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