香港巨星「永遠的哥哥」張國榮2003年4月1日驟逝，享年46歲，昨日也正逢他離世20週年，除許多明星好友發文紀念他外，過去男友唐鶴德也會準時曬照懷念摯愛，而今年有一名張國榮的忠實粉絲透露過去兩人相處時的點滴，更爆出從前有狂粉潛入「哥哥」的臥房中，讓張國榮一時嚇壞，竟用結婚安撫紛絲。

根據《星島頭條》報導，張國榮生前為人相當親切，且絲毫無明星的架子，甚至還會記住粉絲與對方話家常，因此一名追隨「哥哥」34年的忠實粉絲表示，從電影到生活「哥哥」總會無私地向她們分享。

然而，最令她印象深刻的是，當年張國榮還住在加多利山布力架街時，竟有一名狂粉神不知鬼不覺的爬樹，潛入二樓張國榮臥室，過程中完全沒驚動在一樓的司機、傭人及唐鶴德，直到張國榮回房開燈，看見有個女人坐在床邊，讓他當場嚇壞。

忠實粉絲透露，張國榮當年談及此事時仍心有餘悸，但他當時危機處理相當好，雖內心十分震驚，仍故作鎮定安撫對方，當時「哥哥，他嚇一嚇之後，就守著對方，答應跟她結婚，還追問對方『妳叫什麼名字？』、『我送妳下去乘車！』」等到機會逃離房後，便大叫家中的傭人及司機帶對方離開，而最後這件事雖未報警處理，但也立即請人加裝鐵窗，避免同樣的事件再度上演。