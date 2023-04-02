花蓮東大門夜市旁的空地今聚集約40台90年代的各種經典老機車。（羅亦晽攝）

花蓮東大門夜市旁的空地今聚集約40台90年代的各種經典老機車，其前衛造型吸引年輕人拍照留念。（羅亦晽攝）

花蓮東大門夜市旁的空地今聚集約40台90年代的各種經典老機車。（羅亦晽攝）

花蓮東大門夜市旁的空地今聚集約40台90年代的各種經典老機車及1輛相當顯眼的橘色裕隆速利汽車。（羅亦晽攝）

花蓮東大門夜市旁的空地，今聚集約40台90年代的各種經典老車，包括電影《我的少女時代》中的舊名流機車，及裕隆速利汽車，吸引各年齡層的民眾朝聖打卡，還有家長笑著向孩子分享「名流」可是90年代的交女友神器，現場彷彿掀起一股「回憶殺」，瀰漫著濃濃的懷舊氛圍。

花蓮縣在地文化市集協會今在花蓮市六期重劃區舉辦「蚤樂趣＊懷舊市集」，邀請花蓮「名流家族」展示車友們收藏多年的舊名流機車、追風機車、偉士牌機車、金旺機車等，同時還有迄今已超過30年的裕隆速利汽車，吸引許多民眾拍照打卡，花蓮市長魏嘉彥則在臉書分享一張與縣議員徐子芳、市民代表會主席李振瑋及市民代表游政霖等人，騎在舊名流機車上的畫面，並打上紅於一時的少年漫畫《東京卍復仇者》，令網友們深陷於回憶殺裡！

花蓮名流家族召集人吳仕怡說，今天現場聚集約30至40台不等的多在電視上可見到的復古機車，迄今已約有20至30年的歷史，是相當經典的老車，車主都是花蓮當地喜歡老車的車友，大家齊聚一堂交流分享。聚集的車種中，本田金旺較新，舊名流機車則是經典中的經典，因造型前衛，騎乘起來非常拉風，是風靡於80、90年代的一款機車。

花蓮縣在地文化市集協會理事長吳武原表示，今天齊聚的機車在車主細心保養下，大多仍在服役中，其中令他印象最深刻的是名流機車，因外型「瞎趴」，以前的年輕人，為了要交女友，大多都會選擇這種款式，80年代大家都稱它是「交女友神器」。

現場除了各種80年代的經典機車，還擺放一台已有30多年歷史的「裕隆速利汽車」，吳武原分享，這種車款在當年被稱作是跑車，能開這種車的人，大多很有錢，也很拉風。

由於復古車聚活動在花蓮較為罕見，吳仕怡說，目前預訂9月將再辦理車聚活動，邀請全台老車迷齊聚一堂，除彼此交流，也希望能讓更多人認識過去流行的車款。