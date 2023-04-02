清明連假是返鄉祭祖的時節，但國內卻有一群人至今仍無法前往陸、港、澳地區掃墓。本報今日接獲爆料，一名國軍聘僱人員近日欲前往陸、港、澳地區祭祖，出境時竟遭擋下，理由竟是因未獲國防部准許，對此國防部表示，國軍所屬聘僱人員必須經審查後由內政部許可始得前往，規定於法有據，並無不妥。

該名投訴對象原先質疑，無法返鄉祭祖是因中央流行疫情指揮中心以防疫為由設限，不過指揮中心發言人羅一鈞今強調，國人出入陸、港、澳等地目前並無特別規定，理論上應能通行無阻，且自3月20日開放入境免隔離措施後，就未對疫區進行出入境管控，研判該員無法出境與指揮中心政策無關。

至於該名國軍聘僱人員為何無法赴陸、港、澳地區祭祖？羅一鈞推測，可能與國防部、陸委會的內部規定有關。對此國防部晚間回應，國軍所屬含聘僱人員赴陸港澳申請流程，係依「國軍人員出國業務作業規定」及「從事國防事務現職及退離職人員申請進入大陸地區作業規定」相關規定辦理。

國防部指出，未涉及國家機密之聘雇人員申請赴陸港澳，須經審查後由所隸中將主官核定，經內政部許可，始可前往。也就是說該員至今無法前往陸港澳地區，可能是因未提出申請，或審查未通過所致。