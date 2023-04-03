以沙烏地阿拉伯為首的石油大國3日突然宣布，為穩定市場，將「預防性」每天減產超過100萬桶；消息宣布後，油價應聲大漲。台大哲學系教授苑舉正3日也在《新聞大白話》節目指出，全世界三個主要產原油國俄羅斯、沙烏地阿拉伯跟伊朗，現在跟中國大陸都好得要命，以人民幣作為主要交易貨幣使用是眾望所歸。而從矽谷銀行緊接著瑞士信貸可看出，美國很容易輸出危機，而美元一旦崩盤的話，台灣的資產將起碼縮水百分之四。

苑舉正表示，中東一旦有了和平，穩住自己的陣腳，因為全世界主要三個產原油國家，俄羅斯、沙烏地阿拉伯跟伊朗，他們現在跟中國大陸都好得要命。在這種情況下，以人民幣作為主要交易貨幣的使用，這不是中國一國期待或想要的，這是大家所有人都會發覺，只有這樣子，世界經濟才能夠找到定錨的貨幣。如果是美國在那邊把自己美元的地位，動不動就亂印，現在聽說有錢人都跑了，什麼人喜歡去？非法移民喜歡去美國！

「這樣此消彼長下去還得了？」苑舉正強調，人民幣國際化的問題，是一個眾望所歸，絕對不是單獨中國自己在想，這是不可能的事情。

主持人錢子也疑惑，「有沒有可能在我們的有生之年，看到一個大國殞落？」苑舉正對此也解釋，有沒有注意到一件事情？SVB（矽谷銀行）一出事情，馬上變成瑞士信貸倒閉，「美國很容易輸出危機啊！」旁邊郭正亮笑說「我們就是被馬壓死的那隻小兔子！」錢子更驚呼「你說台灣？」郭正亮點頭。

苑舉正強調，「要知道，美元一崩盤的話，台灣的資產，起碼縮水百分之四！」錢子更質疑，「那是不是要買黃金了？」苑舉正說，黃金沒有利息，「到我們掛掉的時候，美元都不會垮！」錢子聽完後坦言，瘦死的駱駝比馬大。

郭正亮最後點出「而且中國還沒有開放資本市場！」還很遠，但會不斷出亂。錢子疑惑，「是不是天下大亂、形勢大好？」郭正亮說，這句話是大國才有資格說。