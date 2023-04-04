法國社會風氣開放，最近社會經濟部長席亞帕（Marlène Schiappa）登上成人雜誌《花花公子》封面，盡情展現姣好的身材，不過這項舉動卻引來黨內外人士批評，說她裸露的時機「不恰當」。

照片中可以看到，席亞帕身穿一襲白色低胸緊身衣，在鏡頭前張開一雙美腿，傲人的曲線一覽無遺。她同時也接受《花花公子》採訪，表達她對女性權益以和LGBT平權的意見，但照片流出後卻在法國政壇引起不小的動盪。根據英國廣播公司BBC、美國媒體《紐約郵報》報導，上周末法國首相柏納特地（Elisabeth Borne）致電席亞帕，批評她的行為「非常不恰當，特別是在現在這個時刻。」

法國近幾個月因為年金改革等問題，引發民眾大規模上街示威抗議，就連英國國王查爾斯的出訪也受到影響，被迫取消。如今政府閣員流出裸露照片，左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）就批評：「這個國家的總統去兒童雜誌展示自己，而他的部長就用《花花公子》，問題就出在反對派。法國正在脫軌了。」

儘管批評聲浪不斷，席亞帕仍挺身捍衛自己：「維護女性的權利，包括讓她們決定如何使用自己的身體，是不受時間和地方限制的。在法國是女性自由的，而那些誹謗和偽善者應該給予尊重。」法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）也表示，支持她的決定，「我想說席亞帕是一位勇敢的女政治家，很有自己的個性。雖然我不喜歡她的風格，但我尊敬她。」

這本備受爭議的雜誌預計在法國當地4月8日上市。