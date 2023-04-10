警光雜誌在民國54年的創刊號。（警政署提供）

警光雜誌的電子書版本，陸續上架。（翻攝畫面）

民國54年創刊，迄今有58年歷史的《警光雜誌》，作為警政署官方直屬、唯一發行的宣傳刊物，今年4月也開始嘗試數位化，紙本仍照樣發行，但在Hami電子書城正式上架，也首度於LINE成立官方帳號「警光新聞雲」，結合165反詐、警廣新聞、警察好人好事報導與警察人事動態等內容，讓讀者線上一指就能瀏覽。

這本58年的老雜誌，至今全台扣除各警察機關，僅剩不到100本實體訂戶，每冊工本費50元，1年訂費含郵資684元。Hami書城的付費會員可上網閱讀，特定場域內，非會員有下載書城APP，也可閱覽及下載。

《警光雜誌》是由警政署公關室公關科的警光雜誌社負責出版，除重大警察政策、議題、頒獎、案例研究和警察故事之外，也有警察樂活人生的軟性內容。《警光雜誌》的前身是《警民導報》，民國54年合併當時的警民導報與親民半月刊，於當年4月16日正式創刊，今年4月出刊將是第801號。

警政署公關室表示，為配合政府行政革新與電子化政府的施政理念，達到開拓網路、創新突破開展新紀元的目標，並提升各項警政服務，力求與國際接軌，警光雜誌社推動全球資訊網的改版建置，並持續致力於雜誌業務E化，讓同仁及民眾在完備的資訊支援下，獲得更高水準的服務品質。

至於名為「內政部警政署」的警光新聞雲LINE帳號，目前有超過2萬4000名好友，也是《警光雜誌》邁向數位化的里程碑之一。