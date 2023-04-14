直播主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市議員，常因火辣穿著引起討論；她日前曝光一封電子郵件，內容寫「你的私密處用手OO看看好嗎」，讓她瞬間大哭，她說一直以來她以自己喜歡的打扮總得到羞辱責難，律師都勸她放下，「難道我不該擁有生而為人的尊重嗎？」

「Molly翎熹」日前收到一封無主旨的電子郵件，內容僅有一句「你的私密處用手OO看看好嗎」，她看到後瞬間大哭，臉書發文說自從參選當選就職以來，這類訊息和留言已不勝枚舉，她曾經諮詢過數名律師，對方都勸她放下，一是勞心勞力勞財勞時，二是容易被社會聲浪質疑以官欺民，她崩潰「我至今仍不明白，當時就任時宣讀的就職宣言，並沒有告訴我應該要承受這些」。

田慎節曝光一封電子郵件，內容寫「你的私密處用手OO看看好嗎」，讓她瞬間大哭說「難道我不該擁有生而為人的尊重嗎？」（翻攝自臉書「Molly翎熹」）

「難道我不應該擁有生而為人的尊重嗎？」她認為外界總說不應該從衣著外表來評判一個人價值，她不明白為何自己該得到這些羞辱和責難，稱自己選擇喜愛的服裝問心無愧，「我期待有一天，無論性別，人們互相尊重，不因外在打扮」，照片曝光吸引網友紛紛為她加油打氣。

網友留言「這類的訊息和留言不能算是公評，是騷擾才對，支持議員提告」、「直接走法律途徑了啦，就是要遏阻這種惡劣行徑」、「這種惡意的騷擾實在不可取，應該受到制裁」、「支持提告，姑息只會讓這種人越來越軟土深掘」；市議員黃捷也留言「真的太噁心，支持Molly提告，揪出這個噁人」。