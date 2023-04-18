台中一間嫩仙草飲料店日前被客人留下Google負評，評論內容卻是「OOO的老闆態度很差，會罵客人三字經」，但OOO根本不是該飲料店，老闆事後現身怒炸回覆，請對方到OOO留負評，最後還加上一句三字經，網友笑說「都被一星了，不罵白不罵」、「如客人所願真的罵了」、「隔壁老闆太兇，不敢留言」。

一名網友在臉書「爆廢公社二社」分享一張Google評論截圖，一間飲品店家被一名網友在Google留下一星評論，理由是「OOO的老闆態度很差，而且會罵客人三字經，請大家不要去吃OOO」，但該OOO店家根本不是該飲品店，飲品店老闆本人現身留言回應對方，讓網友大讚。

飲料店被留下Google負評，評論內容卻是「OOO的老闆態度很差，會罵客人三字經」，但OOO根本不是飲料店，老闆事後現身怒炸留言。（翻攝自臉書「爆廢公社二社」）

該飲品店的老闆留言回應「那你可以去OOO那邊留一星嗎」，內容最後還加上3字經，表達出滿滿憤怒；原PO分享截圖笑說「突然很想來杯嫩仙草」，其他網友也留言笑說「然後他又跑去OOO那邊留一星說飲品店老闆罵客人三字經」、「隔壁老闆太兇，不敢留言」、「他就是怕被OOO老闆罵才在這留言」。

也有網友留言說「喜歡這個態度」、「最後三個字充分表達賭爛跟憤怒」、「都被一星了，不罵白不罵」、「哈哈好想去朝聖」；實際去看該飲品店的Google評論，該老闆確實經常回覆負評，像是「謝謝你用老二按了一顆星給我」、「我就爛」、「謝謝你的一顆星」引發笑料。