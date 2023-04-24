白嘉莉訪視個案家庭，得到「施比受更有福」的體悟。（TVBS信望愛永續基金會提供）

白嘉莉從腦麻朋友手中得到Q版畫相當感動。（TVBS信望愛永續基金會提供）

「最美麗的主持人」白嘉莉，今年擔任《TVBS信望愛永續基金會》第三屆「分享愛無限」公益大使。她近日南下屏東「磐石社福基金會」，陪伴腦麻朋友們一同進行油畫藝術創作，並與屏東縣長周春米探訪個案家庭，以行動力挺「分享愛無限」活動。

白嘉莉與屏東縣長周春米一同響應「分享愛無限」活動，前往探視學員家庭，過程中白嘉莉看見爸爸、媽媽無微不至照顧著孩子，更為了孩子自製洗澡工具；白嘉莉非常感動更深刻感受學員的家庭非常地溫暖，透露此趟探訪行程收穫最多的就是「施比受更有福」，也呼籲大眾一起做公益，「跟我一起，每人獻出一點力，愛就大無限，讓我們幫助需要幫助的家庭朋友們」，這次募得款項將分給全台灣30家社福團體。

《TVBS信望愛永續基金會》此次力邀白嘉莉，前往屏東「磐石社福基金會」進行訪視，陪伴腦麻朋友們一同進行油畫創作，希能藉由藝術獲得更多自信心。教導藝術創作已逾十二年的老師楊忠錡表示，當學員們一聽到「媽媽時期的大巨星」要來都非常開心，興奮地向白嘉莉展示繪畫作品，最後更驚喜送上學員集體完成的白嘉莉Q版畫，並用手指沾上紅色顏料，塗抹於畫中愛心的部分，希望能將心意完整傳遞給白嘉莉，白嘉莉也二話不說開心送上自己的畫冊，希望學員們從中收穫更多創作養分。