法國藝術家 Jordane Saget30日於中正紀念堂連續五小時的城市藝術創作圓滿完成。Jordane Saget他以三條圓弧線條作畫，他的城市創作重點在於觀察環境，讓自己獨特線條與環境相生。第一次來到中正紀念堂現場創作，也是他於亞洲城市藝術的首站，吸引大批民眾好奇圍觀。作品完成時，他邀請在場觀眾一同合影留念。（鄧博仁攝）

法國藝術家 Jordane Saget30日於中正紀念堂連續五小時的城市藝術創作圓滿完成。Jordane Saget他以三條圓弧線條作畫，他的城市創作重點在於觀察環境，讓自己獨特線條與環境相生。第一次來到中正紀念堂現場創作，也是他於亞洲城市藝術的首站，吸引大批民眾好奇圍觀。創作於下午三點以水車立即清洗，他表示，瞬間即永恆，已留下最完美的作品。（鄧博仁攝）

法國藝術家 Jordane Saget30日於中正紀念堂連續五小時的城市藝術創作圓滿完成。Jordane Saget他以三條圓弧線條作畫，他的城市創作重點在於觀察環境，讓自己獨特線條與環境相生。第一次來到中正紀念堂現場創作，也是他於亞洲城市藝術的首站，吸引大批民眾好奇圍觀，也有來自韓國的兒童搶著與作品合影。創作於下午三點以水車立即清洗，他表示，瞬間即永恆，已留下最完美的作品。（鄧博仁攝）

法國藝術家 Jordane Saget30日於中正紀念堂連續五小時的城市藝術創作圓滿完成。Jordane Saget他以三條圓弧線條作畫，他的城市創作重點在於觀察環境，讓自己獨特線條與環境相生。第一次來到中正紀念堂現場創作，也是他於亞洲城市藝術的首站，吸引大批民眾好奇圍觀。創作於下午三點以水車立即清洗，他表示，瞬間即永恆，已留下最完美的作品。（鄧博仁攝）

法國藝術家 Jordane Saget（著白衣者）30日於中正紀念堂連續五小時的城市藝術創作圓滿完成。Jordane Saget他以三條圓弧線條作畫，他的城市創作重點在於觀察環境，讓自己獨特線條與環境相生。第一次來到中正紀念堂現場創作，也是他於亞洲城市藝術的首站，吸引大批民眾好奇圍觀，並爭相合影留念。創作於下午三點以水車立即清洗，他表示，瞬間即永恆，已留下最完美的作品。（鄧博仁攝）

法國藝術家 Jordane Saget30日於中正紀念堂連續五小時的城市藝術創作圓滿完成。Jordane Saget他以三條圓弧線條作畫，他的城市創作重點在於觀察環境，讓自己獨特線條與環境相生。第一次來到中正紀念堂現場創作，也是他於亞洲城市藝術的首站，吸引大批民眾好奇圍觀。創作於下午三點以水車立即清洗，他表示，瞬間即永恆，已留下最完美的作品。（鄧博仁攝）

法國藝術家 Jordane Saget30日於中正紀念堂連續五小時的城市藝術創作圓滿完成。Jordane Saget他以三條圓弧線條作畫，他的城市創作重點在於觀察環境，讓自己獨特線條與環境相生。第一次來到中正紀念堂現場創作，也是他於亞洲城市藝術的首站，吸引大批民眾好奇圍觀。創作於下午三點以水車立即清洗，他表示，瞬間即永恆，已留下最完美的作品。（主辦單位提供）

法國藝術家 Jordane Saget 30日於中正紀念堂連續五小時的城市藝術創作圓滿完成。上午八點半開始，藝術家就在現場準備工作，原本擔心天候，但老天爺給了一好天氣，一償他的創作心願。

Jordane Saget 以三條圓弧線條作畫，他的城市創作重點在於觀察環境，讓自己獨特線條與環境相生。第一次來到中正紀念堂現場創作，也是他於亞洲城市藝術的首站，吸引大批民眾好奇圍觀，拍下獨特作品與中正紀念堂白色建築相呼應的畫面；面對圍觀的群眾Jordane Saget不但沒有感到壓力，反而邀請民眾一起參與公共藝術，他表示這幾天參訪台北，發現台灣民眾具有親和力，可以感受到台北市是個友善的城市，希望未來有機會能夠再來。

這次的大型創作展演也是中正紀念堂繼KAWS之後的又一次國際級城市藝術創作展，為城市帶來了新的視覺體驗和文化氛圍。更特別的是，Jordane Saget 以獨特的粉筆水顏料創作，作品保鮮期限僅五小時，許多民眾表示自己特地趕來現場只為一睹藝術創作的完成，紛紛拍照留念。下午3點開始，即以水車在現場清洗，還給中正紀念堂原來的面貌。他表示，瞬間即永恆，已留下最完美的作品。

藝術家也對於活動能夠在短時間內圓滿達成，特別感謝台北市政府文化局在場地上的協助，以及感謝PPAPER與忠泰集團、能火新創、十分好創意、阿原YUAN、以及VANS共同協力促成本活動，讓他的作品可以給台北這個城市留下短暫卻永恆的紀念。