感謝志工們的付出，台北市政府、台北市議會、旺旺文教基金會、中國時報聯合舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，是今年第三場巡迴演唱會，28日晚上在台北市民生社區中心集會堂熱鬧登場，邀請餘音漂浪樂團、凃佩岑、李明德等民歌歌手輪番獻唱，藉由歌聲向台北市所有志工致敬。

公益演唱會由餘音漂浪樂團的「我的未來不是夢」打頭陣。（張芷瑜攝）

旺旺文教公益演唱會自2013年起每年都舉辦巡迴演唱慰勞志工，昨日是今年第三場巡迴演唱，節目邀請知名廣播主持人趙婷、餘音漂浪樂團、凃佩岑、李明德、江明娟、王瑞瑜及葉佳修等民歌歌手輪番獻唱。

江明娟獻唱「我想有個家」。（張芷瑜攝）

李明德帶來精采演出。（張芷瑜攝）

演唱會由餘音漂浪樂團的「我的未來不是夢」打頭陣，帶起整場氣氛，所有觀眾的熱情地跟著節拍揮舞螢光棒，陶醉其中，現場近800名社服志工同歡，整場演場會尖叫聲連連。

王瑞瑜表演「愛你一萬年」。（張芷瑜攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，感謝所有團隊努力，也感謝志工們參加，從2013年起演唱會舉辦時，蔡衍明董事長就推廣孝親理念，要能敬老尊老，也讓奉獻成為一種榮耀，能夠奉獻並服務民眾，讓社會安定和諧。

凃佩岑邊唱歌邊與台下觀眾互動。（張芷瑜攝）

周哲仁也說，這幾年來參與的歌手，很多人都是來志願服務，利用空檔並發揮專業帶給大家精采表演，三年來因為疫情辦演唱會遇到阻礙，時間延期、歌手確診等，感謝很多歌手當救火隊，讓活動順利演出。

台北市議會議長戴錫欽表示，感謝旺旺基金會每年都舉辦感恩活動，這次來松山舉辦我就義不容辭幫忙，希望大家能沈浸在音樂饗宴，表演團體實力堅強，也演唱大家熟悉的歌曲，陪大家進入時空隧道，未來也會持續協助舉辦。

北市副市長林奕華表示，台北市有將近十萬的志工，台灣人很善良，願意奉獻愛給大家，很多志工在奉獻自己的心力，志工不分年齡，退休之後當義工，也能讓身心健康，感謝旺旺文教基金會推廣孝順價值，共同為社會努力。

葉佳修則演唱「鄉間的小路」。（張芷瑜攝）

北市社會局長姚淑文則說，台北市長蔣萬安對長者照顧不遺餘力，今年也恢復發放重陽敬老金，這次跟旺旺文教基金會一同舉辦活動，看見很多志工都在社區傳愛，希望活動順利成功。