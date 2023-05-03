志工們以吉祥鼓演奏及烏克麗麗彈唱，與松柏園長者共同「老歌歡唱」歡度樂活時光。(圖／金門縣政府提供)

金門縣政府為鼓勵長者參與社會活動，一起健康樂活，昨(2)日由志願服務推廣中心結合社會處綜合志工隊，共同前進松柏園老人長期照顧中心，辦理「『志』在樂活『銀』齡健康-關懷及健康促進活動」，讓參與的長者們在音樂與遊戲中輕鬆共渡歡樂時光，身心靈獲益良多，也紓解了思親的苦悶。

活動開場由社會處綜合志工隊副隊長許美鳳帶領志工伙伴們，以吉祥鼓演奏及烏克麗麗彈唱，與松柏園長者共同「老歌歡唱」；另也設計遊戲小競賽，包含「擊出好運」，及「金雞下蛋」等活動項目，在年齡相近的志工陪伴及揪團動手動腦下，陪伴長者歡笑同樂。活動中亦持續宣導請長者做好防疫及自我防護措施，特殊情況身體不適時仍應保持社交距離，及平日仍請勤洗手，同時多做點小運動等活絡筋骨。

金門縣松柏園老人長期照顧中心主任施志宏特別致贈感謝狀，對社會處志工伙伴用心設計的表演及遊戲活動致上最高謝意，也歡迎地區各界志工或個人與園方聯繫，至松柏園辦理活動或陪伴長者。

社會處表示，縣府非常重視長者照顧及志工效能，期望透過志工深入各社區服務及各機構辦理健康促進活動，增加縣內長者的社會參與及促進長者身心靈健康；另更期望各社區志工們動起來，就近及就地推動各頊持續性健康關懷活動，讓志工們陪伴在地居民溫馨互動守護彼此健康，一起共生、共學、共好。