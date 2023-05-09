藝人阿翔與Grace兩人結婚超過10年，婚後育有2女1子，老婆Grace也時常在臉書社群記錄家庭生活，夫妻趣事常引來不少粉絲留言，而Grace近日登上《樂活so much》節目，大嘆膚色的遺傳基因非常強大！Grace平時相當重視肌膚保養，認為女生可以「一白遮三醜」，懷孕期間也費盡心思照料，孰料，大女兒出生後一看，完全遺傳到爸爸阿翔的「黑肉底」基因，當時還被旁人開玩笑問說：「是帶小BABY去哪裡曬太陽了？」，讓Grace無奈笑說基因真的騙不了人。

其實Grace並非天生白肉底，她自稱是後天努力型的「生活白」，因為從小在東部海邊生活，每天接觸烈陽，Grace表示她在20歲前從來不曾做防曬，開始打扮後才發現原來自己可以「白回來」，於是美白成了Grace必修課題。

Grace也逗趣表示：「女兒是像爸爸，但兒子出生的時候是像我，而且皮膚還比我白！」，兒女的膚色差異讓眾人回應：「怎麼好像顛倒了？」，皮膚科醫師胡怡萱表示，不少孕媽咪在孕期會多喝牛奶、豆漿等飲品希望孩子皮膚白亮，但寶寶膚色是懷孕那刻就由基因就決定好的，所以孕婦注意飲食健康最重要。

美白成痴的Grace也提到她每次出門前必定是全副武裝！防曬衣、遮陽帽是必備品外，防曬乳係數要選最高的、連美白產品也挑高濃度的使用，這點Grace堅定表示：「我寧願皮膚悶壞也不要變黑！」引起眾人哈哈大笑，但對於美白產品醫師則提醒：「高濃度產品對肌膚刺激性較高，建議先在脖子或臉頰周圍做測試，避免肌膚不適」，更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點《樂活so much》。