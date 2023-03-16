浩子、阿翔PK攪拌豆瓣醬。（民視提供）

浩子、阿翔、籃籃主持的民視、八大《綜藝新時代》「職人好厲害」本周前往高雄岡山體驗飄香70餘年的美味豆瓣醬。體驗後，職人要大家在豆瓣醬甕罐上簽名，製作專屬《綜藝新時代》辣椒醬，正當大家興高采烈在甕上簽名，浩子突歪樓喊：「我怎麼覺得在甕上簽名怪怪的！」他也越想越歪不肯簽名，甚至問說職人老闆會不會直接在甕上貼照片，讓眾人笑瘋。

籃籃不管浩子怎麼想，就馬上衝到甕前直接幫浩子代簽名字，急得浩子說不要，還怒喊怎麼簽在阿翔旁邊，「連『這個』我還要『擺』在阿翔旁邊」，籃籃甚至搞笑半年後會去看望他們。

節目一開始，職人劉宇邦表示豆瓣醬可分成5大步驟，包括蒸煮黃豆、製麴發酵、入缸、經過長達4到6個月的每天攪拌，最終進行調理蒸煮才大功告成。職人介紹後詢問大家想先體驗「有辣妹」還是「沒辣妹」的工作，眾女星為了證明自己是辣妹，都在現場大跳熱舞，職人看完卻說「看起來不是很辣」，表示公司還有更辣的「四大金釵」，原來是工作52年的資深阿嬤級員工，讓大家正一臉疑惑，原來職人介紹廠裡資深的「辣」妹，原來是攪拌火辣無比的朝天椒。