傅子純發現阿甘在道具文件夾劇本。（民視提供）

傅子純發現阿甘在道具文件夾劇本。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》直擊民視8點檔《市井豪門》攝影棚，側拍演員傅子純、張書偉、波波蓁、阿甘（阿竿）及周宇柔在警局的對手戲，周宇柔首次跟媽媽波波蓁碰到面，她表示：「好驕傲，我媽媽好漂亮！只是看她突然換造型，一時在休息室還沒認出來。」

母女檔兩人站在一起也被虧說太不像了，主持人阿甘問周宇柔怎麼沒有遺傳到媽媽的好身材，周宇柔說她真的很想問是不是偷生的，因為不像波波蓁也不像爸爸馬國畢，主持人小鹿說：「你要慶幸沒有像爸爸啊，才可以當警局之花！」說完全場笑翻。

波波蓁表示，一回歸除了要認女兒周宇柔之外，還跟小甜甜（張可昀）對打，兩人從路邊一路打到草叢，身穿皮靴的她回家才發現，靴子脫掉裡面都是樹葉及小樹枝。她說兩人都是來真的，但因為有彩排過，所以沒有受傷；目睹一切的阿甘說女人的戰爭真的很可怕，現場大家要抓都抓不住。

傅子純在拍戲現場也像「糾察隊」，隨時注意演員的動線，像排戲時，他發現阿甘在道具的文件裡夾著劇本，他忍不住虧說千萬不要穿幫害大家重來喔，「畢竟5年沒來拍戲了，是不想再來了嗎？」聽到攻擊砲火猛烈，阿甘隨即收好道具並向《新兵日記》學長傅子純敬禮。