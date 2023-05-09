弘光科大與華山基金會9日舉辦母親節活動。（陳淑娥攝）

弘光科大與華山基金會9日舉辦母親節活動。（陳淑娥攝）

為了讓獨居老人歡度母親節，弘光科技大學與華山基金會攜手舉辦「馨福飄香 暖心獨老慶母親節」活動，9日邀請30位長輩來到校DIY香包及精油按摩，藉由學生志工的帶領及陪伴，讓久久未能出門熱鬧的老寶貝們，迎來溫馨又暖心的幸福時光。

弘光科技大學表示，學校鼓勵學生將所學回饋社會，今由老人福利與長期照顧事業系、餐旅管理系、美髮造型設計系，攜手華山基金會聯合舉辦「馨福飄香 暖心獨老慶母親節」活動。

活動由弘光中棲非營利幼兒園孩童表演舞蹈揭開序幕，現場來賓與5月生日的阿嬤一同切蛋糕慶祝，幼童將康乃馨送至每位阿嬤手中，齊聲預祝長輩「母親節快樂」。

老福系同學指導長輩手作香包，將艾草或檸檬草等香料隨自己喜愛放入香包；美髮系提供精油按摩服務，透過嗅吸以及運用木梳按摩頭皮，令阿嬤沉浸芳香療癒中。活動最後則由餐旅系製作養生黑木耳調飲，讓長輩品嘗綿密好滋味，開心度過健康的一天。

82歲獨居陳阿嬤靠著做資源回收度日，生性樂觀且喜愛與年輕人談天，得知受邀參與母親節活動，前幾天相當期待和學生互動；活動中，阿嬤直呼好久沒有這麼熱鬧過節了！

華山基金會指出，溫馨5月天，正值基金會推動「愛老人 端午動起來」活動期間，誠摯邀請大家一同關愛弱勢長輩，以自身媽媽名義參與華山「『愛祝福』隨喜做愛心」活動，為媽媽植福田積功德；或每月1250送愛到家，幫助華山守護在地孤老，成為弱勢長輩的「守護天使」。