民眾14日中午發現台中市南區柳川有1名男子漂浮，通報救護送醫救治中。（議員羅廷瑋提供／陳淑芬台中傳真）

民眾14日中午發現台中市南區柳川有1名男子漂浮，通報救護送醫救治。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市南區柳川河段今天中午有民眾發現漂浮1名年輕男性，經通報消防救護，消防人員抵達現場，男子疑似癲癇發作、意識模糊，經拉回岸邊，搶救處置後緊急送醫院救治中。警方調查，23歲洪男疑因與女友吵架後輕生，至於案發原因仍需進一步調查。

男子母親節跳河 漂浮柳川被打撈送醫疑與女友吵架

今天中午有工人在台中市南區東興路一段附近，發現柳川河水裡有名男子漂浮，經當地里長王文明、市議員羅廷瑋等人通報消防救護。

消防局出派遣勤工及信義分隊出動4車9人，由勤工小隊長邱泰源帶隊前往搶救，11時44分抵達現場，發現男子無明顯溺水，但疑似癲癇發作、意識模糊，經協助脫困，在12時10分將男子吊掛拉至岸邊安全處，進行搶救後，送往中山附醫救治。

據了解，23歲洪男疑與女友吵架後，在東興路、柳川橋輕生，所幸身上沒有明顯外傷，仍在醫院救治中，案發原因仍待調查。

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