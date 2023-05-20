曾演出《半澤直樹》的日本男星市川猿之助，18日被經紀人發現與年邁父母倒臥在家中，母親當場死亡，父親送醫後不治，市川猿之助則被救回一命，已於19日出院，還原當時的事發經過。

根據日媒綜合報導，市川猿之助出院後接受警方調查，供稱「全家開了家庭會議，商量死後投胎轉世的事情，相約重生後繼續做一家人，所以1家3口都吃安眠藥。」報導中也引述法律專業人士的猜測，認為市川猿之助若準備藥物給父母，恐涉嫌同意殺人罪；若是父母自願，市川猿之助還是可能涉及協助輕生等罪。至於真相到底為何，警方正在釐清詳細的過程。

市川猿之助被八卦媒體踢爆涉嫌對合作演員、工作人員性騷擾和職場霸凌的同天，市川猿之助和父母共3人就傳出倒臥在家的噩耗，經紀人發現其父母身穿睡衣倒臥在2樓的客廳，蓋著同一條棉被，底下沒有鋪床墊，旁邊有些嘔吐物，目測無外傷，雙親遺體司法解剖後，初步研判疑似精神藥物中毒，須化驗血液才能知道藥品成分。

至於市川猿之助則倒臥於半地下室的壁櫥，意識模糊，緊急送醫後脫離生命危險，而他身邊留下的遺書中，其中一封是屬名給密友「M」，向他告白「我愛你」等字句，還要把遺產留給對方，讓外界十分好奇兩人的真實關係。

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