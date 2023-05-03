北市寄養家庭日減，台北市議會法規委員會3日修正「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，台北市議員秦慧珠指出，寄養家庭年齡無上限，若80歲長輩照顧孩子，得考量身體負荷，仍應設立限制，台北市議員陳政忠則建議，可納入桃園，擴大孩子寄養選擇，此法案預計下周三繼續審議。

根據「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，寄養家庭父母年齡限制為30歲至65歲，社會局擬修法將年齡往下修訂為25歲，往上取消65歲限制，改為年齡無上限。

秦慧珠指出，此次放寬寄養家庭年齡限制，擔心25歲當父母是否太年輕，有無能力照顧特殊孩子，而80歲以上長輩，要擔任寄養家庭也需考量身體狀況，若年齡無上限，恐有照料疑慮，仍應設限制。

台北市議員汪志冰則提出，開放讓6歲以上未滿12歲有血緣關係，但不同性別者可同住一個房間，要考量是否產生相處問題；秦慧珠則說，要評估有無近親相害問題，一般家庭有親生父母親盯著，但寄養童是由北市府負責，提供環境就該規範。

陳政忠也說，現在孩子早熟，不是有社工介入就沒事，能預防就要先防範，若出事就為時已，應再考量同血緣可否同住一房，他也建議，桃園空間寬闊，可去協調有無意願納入北市寄養家庭範圍，讓孩子多個選擇。

社會局長姚淑文表示，現行寄養家庭照顧者年齡偏大，50多歲者占7成，14位逾65歲，若不把年齡上限拿掉，未來有些人恐失去照顧資格，也會研擬65歲以上照顧者，每2年要資格審查的規範，剔除不適任者。

姚淑文也說，下修年齡希望讓更多有資源且願意照顧的年輕人加入，異性同血緣的孩子同個房間問題可再修改，至於是否將桃園納入寄養家庭選擇，會再溝通討論。