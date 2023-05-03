台北市內湖區某國小日前舉辦園遊會，由於有學生擺攤展示雞隻，只要付錢就能與牠們互動，遭到家長質疑虐待、玩弄動物。校方回應，已與孩子當面溝通說明情況，未來會更加謹慎審核擺攤內容。

台北市內湖區某國小4月底舉辦園遊會，有一攤名為「資優班都市雞農體驗」，學生付30元可餵食雞隻或與雞互動、20元可抱雞，與雞合照則是自由樂捐。

有家長批評，該攤位在大太陽底下，將2隻雞關在籠子裡頭，只要付錢，就可以把雞抱起來照相、玩弄及餵食，更親眼目擊小朋友手一鬆，不慎讓雞隻落在地上亂竄，圍捕後開心合照。

家長認為，小朋友不懂事，老師卻沒有為園遊會活動做把關，即使不論動物福利，這樣的攤位活動完全不尊重生命，而且取名為「資優班」都市雞農體驗，難怪台灣教育體制總教出一堆沒人性的高材生。

校方解釋，雞隻其實是資優班學生為獨立研究課程所飼養的，當初孩子們為了與更多同學分享他們的研究成果，才趁著園遊會活動擺攤，當日並未收到同學或家長反應出現不妥情形。

不過，校方表示，家長意見他們認同也虛心接受，未來審核攤位內容會更加謹慎，也會思考如何用更妥適的方式讓孩子分享課程成果。

校方說明，目前已與家長及擺攤學生說明情況，希望孩子不要因此受到太大挫折，也理解生命的可貴性。