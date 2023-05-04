民眾黨主席柯文哲昨(3日)晚與角逐國民黨北市第六選區立委初選的國民黨台北市議員鍾沛君同桌吃夜市美食，引發議論。鍾沛君今(4)日則PO出兩人合照，並透露柯為她的議員表現打85分。對此，有網友留言提到，徐巧芯在初選電話民調前一周也是PO出跟柯的合照，這是險招，「但年輕世代就該勇於嘗試」。

柯文哲昨到南投縣展開產業巡禮，結束暨南國際大學演講、樹德半山夢工廠參訪後，晚間前往南投市三和夜市吃美食，錯過柯P在暨大演講的鍾沛君也到夜市會合，並同桌吃牛排。

鍾沛君今在臉書貼出兩人合照，並提到她昨晚當場問柯會幫「鍾沛君議員」的表現打幾分？柯文哲秒答「85分！而且都是有準備質詢，不會亂罵！」並強調鍾沛君是他的好朋友。鍾沛君有感而發表示，顏色不是唯一的判準，人與人的感情不必染色，也深信政治人物重要的終究是品質，不是黨派。

對此，有網友提到，徐巧芯在初選電話民調前一周，也是PO出跟柯的合照，並認為這是險招，「但年輕世代就該勇於嘗試，突破傳統，背水一戰，也是一種戰法」。