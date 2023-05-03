台北市立無尾熊二館前方環型開放式活動場日前正式啟用，5月起每周三上午11時無尾熊將現身環型開放式活動場，由保育員現場解說動物知識，民眾可更近距離了解無尾熊。

動物園無尾熊「保母講古」活動，由保育員親自向遊客解釋其習性、知識，以往都是將無尾熊放置在臨時在外頭架設的棲架，保育員在旁解說，現改在環型開放式活動場解說，無尾熊也會現身。

動物園說明，每周三上午11點無尾熊將走出玻璃面，由保育員在旁講述牠們的故事，遊客除了能近距離觀察，將更能了解可愛又帶有神秘氣質的無尾熊，期盼無尾熊的教育展示未來能更具彈性、多元。

動物園解釋，由於台灣夏季濕熱、高溫，無尾熊無法長時間在戶外活動，且遊客想與動物互動的渴望，容易讓無尾熊出現不安或緊迫的行為，故安排「保母講古」活動機會，讓無尾熊在保育員的陪伴下，安心地使用環型開放式活動場。

動物園長諶亦聰表示，澳洲當地動物園設計無尾熊教育展示時，多使用開放場域的方式，讓無尾熊於高處棲架上自由移動、採食展現自然行為，與遊客之間較無視線隔閡。國際亦有許多氣候類似於澳洲的先進動物園，如聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）同樣運用此方式展示無尾熊。