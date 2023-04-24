民眾黨立委陳琬惠指控前民進黨祕書長羅文嘉透過借名登記的人頭買賣方式，在原保地蓋豪宅。羅文嘉今晚強調，法律規定很清楚，地上權使用與土地權持有是兩件事，兩種不同的權利。「一般人不明瞭，可以理解，立法委員不明暸，就很難理解了」。他也呼籲共同奮鬥的夥伴要堅持下去，「有一天那些不懷好意的人會自覺慚愧」。

羅文嘉今晚透過臉書表示，民眾黨立委今天說「羅文嘉仗著是綠營高官，知法玩法侵佔原住民家園」。首先，他離開政府公職已經18年，馬蔡兩人當總統，他都沒當任何官職，即使2019年回黨部一年，打完選戰，「我還是兩袖清風、回歸田園」。

所以，他說，不要說什麼綠營高官，這種指涉毫無意義。這些年，比較熟悉他的朋友都知道，他接下水牛出版社，開了書店、種了田。結合更多人，在新屋鄉下辦免費英文班，讓弱勢孩子有機會學英文，然後在我的家鄉新屋與觀音，還有復興區部落學校，辦免費打擊樂班。

他的太太則和民間團體合作，帶著夥伴、志工，到復興區七所學校，為部落孩子上課，「這些都已經進行許多年。平時有看她臉書的朋友，應該都很清楚」。

是什麼理念支持他們這麼做？羅文嘉表示，12年來在偏鄉與部落的日子，不是為了什麼掌聲，也不是為了媒體鎂光燈，更不是為了誰的選舉。「這是我們信仰的價值，所以我們雖然做得辛苦，但心靈很滿足」。

他說，這12年來，不管在出版、書店、小農、食材、偏鄉教育，每一項事情，不僅建立在信仰的價值上，更建立在遵循法律上，不管法律合理與否都遵照辦理，因為他知道以他過去的工作背景，會被放大檢視，他必須比任何人按規定行事。他也知道，他會在臉書批評某些人、某些黨，所以對自己的要求，未嘗放鬆。

羅文嘉強調，水牛團隊在部落的計畫已經有9年了，當時決定上山，是因為參與支援部落教育後，發現部落的家長，若沒有穩定的工作機會與收入，孩子的學習與生活，就很難正常。我們若只從後端提供教育資源，卻無法從前端改善就業機會，只是治標，而非治本。水牛自然學校與山裡生活計畫，就是嘗試建立基地，從源頭做起。

他說，這是一個艱困的計畫，但我們決定做一個model，不再停留只是口頭敘事，而是化作具體行動。法律規定很清楚，地上權使用與土地權持有是兩件事，兩種不同的權利。一般人不明瞭，可以理解，立法委員不明暸，就很難理解了。

因此，羅文嘉表示，他只能想，是不是因為他剛批評了柯文哲，民眾黨立委就急著用假事實出征。這「大可不必，因為了解我的人都知道，該講的我還是會講，該自我要求的我也很坦蕩」。

他說，他只希望，不要影響和澆熄，那些一起奮鬥夥伴和原民朋友的熱情。「請記住，我們在做一個典範，要堅持下去，有一天那些不懷好意的人會自覺慚愧」。