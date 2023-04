世界獸醫師大會首度在台灣舉行4天活動,新北市長侯友宜出席頒獎晚會,分享照顧毛小孩的經驗。民進黨立委羅致政表示,侯友宜致詞時未說出流利英語,批評他不把國際活動當一回事。國民黨新北市議員葉元之回擊表示,總統蔡英文曾脫口說出文法錯誤的英文,如果要用英文說得好不好來評價一個人,豈不是給蔡英文難看?

葉元之今(30日)在臉書粉專貼文表示,侯友宜29日出席世界獸醫師大會時,沒有用英文致詞,被英系立委羅致政酸說,「侯說不出流利的英文,一點都不意外」。

葉元之接著表示,不知道在國內用本國語致詞有什麼不對,有什麼好酸的啦,難道羅大立委會講流利的英文就比較高尚嗎?但如果要用英文說得好不好來評價一個人,豈不是給總統蔡英文難看?

葉元之指出,先不管蔡英文的博士論文是否為真,或是錯誤百出的問題,蔡英文曾在會見外賓時,看著講稿致詞都口吃,還脫口說「I have problem of saying Chinese language. I'm sorry.」,文法錯誤讓英文老師都嚇了一跳。不知道蔡總統的英文,有沒有讓羅大立委意外呢?