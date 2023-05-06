新北市長侯友宜被視為2024總統大選熱門人選，傳國民黨預計在5月17或24日徵召，國民黨主席朱立倫強調，決定人選將會尊重且參考所有科學數據、民眾意見以及重要意見領袖，包括立委、縣市長或各界好友等，會匯集大家的意見，盡快在適當時機會推出最強候選人

朱立倫今受邀到台北華山文創園區，參觀歐洲經貿辦事處在台20周年的歐洲活動，對於徵召時間，朱立倫重申，現在大家一起努力，團結可以團結的力量，過程中避免造成爭議形成對立，更重要是不要製造與傳播謠言且造成困擾，國民黨盡快將在適當時間推出最強、最好的候選人，全黨將會一起團結努力。

朱立倫表示，國民黨將會徵召最好候選人，也尊重參考所有科學數據以及民眾意見，還有許多重要意見領袖，包含立委、縣市長以及各界好友的意見，最重要就是彙整大家意見，把最強最好的候選人推出來。對於何時要做內參民調，朱直言，「不是常看到各種民調一直在出現嗎？」

對於是否能整合柯文哲，將決定國民黨徵召的時程？朱立倫指出，柯文哲是大家都希望一起團結努力，為台灣與中華民國打拚，柯也清楚看到民進黨這幾年執政不力，造成全民受害，因此在未來2024選舉當中，不管是總統或立委，大家一起團結努力，國民黨會尊重民眾黨很多想法，過程中一起協調。

柯文哲是否是2024大選變數？朱立倫表示，「大家都是重要關鍵」，柯文哲當過八年台北市長，也是民眾黨黨主席，要予以尊重，過程中大家一起團結所有力，「優秀人才推上去讓台灣更好」，是共同努力的目標，總統、立委都一起團結努力。

對於台北市議員王世堅認為，柯文哲會在9月提早抽腿退選總統，透過藍白合爭取出任立院院長？朱立倫笑回，按照「王世堅委員」講法，他對國民黨推動非綠、在野大聯盟很有信心，認為國民黨一定會贏得多數、成執政黨，「謝謝王世堅委員」。