前立委郭正亮指出，美國三不五時就說要炸毀台積電，民進黨政府不敢反駁、不敢要求澄清，被看成窩囊廢！這種氛圍叫賴清德怎麼選？

根據美麗島電子報民調，誰當選總統會讓兩岸更緊張？賴清德49.8％，郭台銘4.0％，柯文哲3.9％，侯友宜2.4％。明年選舉主軸是否為戰爭與和平？同意者為37.7％，但20到29歲同意者高達50.9％。

郭正亮11日在《觀點--亮劍台灣》認為，賴清德民調上不去，就是卡在這裡。蔡英文得票是58％，賴清德現在民調只有35.4％，因為20到29歲選民跑走了，就是因為戰爭與和平。

郭正亮分析，民進黨搞得到處草木皆兵，還要老百姓相信2024選舉是民主對專制，不是戰爭與和平，這說給誰聽？笑死人了，這沒有人相信！

郭正亮痛批，民進黨的豬隊友每天都在宣揚戰爭與和平，美國爸爸每天都說要炸毀台積電，而蔡英文、陳建仁、吳釗燮都不敢反駁！就讓情勢每況愈下，美國三不五時就說要炸毀台積電，民進黨政府不敢反駁、不敢要求美國政府澄清，人家要把你這個政府是窩囊廢！每天搞民防動員、警察受訓、義務役延長一年、當海岸守備隊、當第一線肉餅，這種氛圍叫賴清德怎麼選？