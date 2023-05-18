國民黨昨天徵召侯友宜選總統，媒體人黃光芹今天轉述，郭台銘與朱立倫見面時，詢問為何要在17日徵召，可見郭台銘事前沒被告知徵召時間，郭台銘也感嘆，或許自己錯在不該相信朱立倫的每一句話。

國民黨文傳會副主委林家興說，朱立倫、秘書長黃健庭，都有與郭台銘保持聯繫，相信郭台銘應該知道黨中央規劃的時程。

國民黨主席朱立倫17日宣布徵召新北市長侯友宜參選總統，但爭議持續延燒，黃光芹今天在自己的網路節目，出示一份資料，稱是按照當事人郭台銘的談話進行轉述，她指出，日前朱立倫與郭台銘第一次會面時，郭台銘問朱立倫，為什麼一定要在17日宣布徵召，她認為，可見郭台銘事前並沒有被告知。

黃光芹轉述，因為朱立倫第一次告知徵召時間是5月20日以後，也許不會拖到6月18日，郭台銘在4月18日公開呼籲大家給30天的時間，就是因為當初朱立倫告訴郭台銘，5月20日之後會做2次滾動式民調，最晚不會拖過6月18日。

黃光芹說，郭台銘才會以為6月18日之前會啟動滾動式民調，但是國民黨這次啟動民調的時間，並沒有先告訴郭台銘。

黃光芹轉述，沒想到朱立倫反而對郭台銘說，所謂6月17日的決定是郭台銘自己訂的時間；郭台銘認為，如果朱立倫自己講過的話都可以推翻，感覺自己或許錯在不該相信朱立倫的每一句話。

受邀出席節目的國民黨文傳會副主委林家興回應，黨中央3月底宣布總統人選採徵召方式時，大家都很關心時程，當時的確有說過，最晚不超過6月18日，這是因為要配合立委提名進度，但後來民進黨4月提名黨主席賴清德參選總統後，國民黨內外產生很大的焦慮，因此大家要求加速提名。

林家興說，這中間很多細節，朱立倫、秘書長黃健庭，都有與郭台銘保持聯繫，也才會有後來郭台銘出面希望大家給他30天時間；相信郭台銘應該是知道黨中央規劃的時程。