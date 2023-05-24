國民黨屏東縣黨部第11屆區域立委提名作業，經過黨部縣委員會決議，將以徵召方式徵召參選人，日前才鬆口若黨中央徵召便考慮參選的屏東縣議員黃明賢，在屏東縣黨部主委廖婉汝拜訪後也表達願意代表國民黨參選，並開始拜訪，未來將對決爭取連任的民進黨立委鍾佳濱。

40歲黃明賢屬於國民黨青壯派，連任2屆屏東縣議員，廖婉汝指出，有年輕的政治人才願意承擔重任，對屏東縣這個艱困選區絕對是好事。

黃明賢表示，以目前民進黨執政，人民明顯普遍感覺做得不好，既然不好、就換人做看看，這段時間會努力跑、用力做，勤走基層，讓民眾感受到他的誠意與決心，既然決定參選唯一目標就是拿下勝利。

廖婉汝說，近期將再進行第二選區參選人的協調作業，希望能盡快讓屏南參選人就戰鬥位置，期待2024不僅在總統選舉當中獲勝、重返執政，更力爭屏東縣國民黨籍的區域立委當選，為屏東縣民服務。